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Ферстаппен: я люблю гонки на симуляторах

Ферстаппен: я люблю гонки на симуляторах
Авто / Формула-1 0

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от гонок на симуляторах.

«Я действительно люблю гонки на симуляторах. Они помогают мне оставаться начеку. Это весело. Во время этих гонок я стараюсь практиковать свои навыки и сделать их ещё лучше. Вот почему я люблю их. За прошедшую зиму я провёл много времени на симуляторах. А что ещё можно делать в такое время?» — цитирует Макса PlanetF1.

Напомним, ранее стало известно, что сезон-2020 из-за коронавируса может быть не закончен в текущем году. В таком случае некоторые Гран-при придётся провести в 2021-м, причём на машинах, созданных в соответствии с действующим регламентом.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 8 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 82 тыс.

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