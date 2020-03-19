Ферстаппен: я люблю гонки на симуляторах

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от гонок на симуляторах.

«Я действительно люблю гонки на симуляторах. Они помогают мне оставаться начеку. Это весело. Во время этих гонок я стараюсь практиковать свои навыки и сделать их ещё лучше. Вот почему я люблю их. За прошедшую зиму я провёл много времени на симуляторах. А что ещё можно делать в такое время?» — цитирует Макса PlanetF1.

Напомним, ранее стало известно, что сезон-2020 из-за коронавируса может быть не закончен в текущем году. В таком случае некоторые Гран-при придётся провести в 2021-м, причём на машинах, созданных в соответствии с действующим регламентом.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 8 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 82 тыс.