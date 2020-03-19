Де ла Роса: Хэмилтон и Алонсо — это лучшая пара пилотов в истории Формулы-1

Бывший гонщик Формулы-1 Педро де ла Роса считает, что британский пилот Льюис Хэмилтон и испанец Фернандо Алонсо являются самой сильной парой пилотов в истории, они вместе выступали в сезоне-2007 в составе команды «Макларен». Сам Педро в то время являлся тест-пилотом британского коллектива.

«К сожалению, я был удивлён тем, как всё это взорвалось. Если мы оглянемся назад, то заметим, что эта пара пилотов, вероятно, является самой сильной из всех когда-либо существовавших», — приводит слова де ла Росы RaceFans.

Напомним, по итогам сезона-2007 команда «Макларен» была дисквалифицирована из Кубка конструкторов за незаконное получение информации о конструкции болида «Феррари». Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо по итогам 2007 года набрали по 109 очков, а чемпионский титул взял финн Кими Райкконен, выступавший в составе «Феррари», он заработал за сезон 110 очков.