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«Мерседес» мог использовать систему DAS ещё в 2018 году

«Мерседес» мог использовать систему DAS ещё в 2018 году
Авто / Формула-1 0

В «твиттере» пользователя Лука Фламинио появилось короткое видео, где есть кадры из выступления Льюиса Хэмилтона на Гран-при Венгрии в 2018 году. В определённый момент автору показалось, что британский пилот на прямой вытягивает в свою сторону. Ролик уже собрал около 25 тыс. просмотров.

«В этот период карантина и воздержания от Формулы-1 я наблюдал за кругом Хэмилтона в Венгрии в 2018 году. Это оптический обман или Льюис действительно тянет руль к себе, как с DAS?» — подписал своё видео Лука.

Видео можно посмотреть в «твиттере» пользователя Лука Фламинио.

Напомним, на предсезонных тестах «Мерседес» представил систему DAS, позволяющую регулировать схождение передних колёс с помощью рулевого колеса. ФИА признала это решение легальным, однако в 2021 году в регламенте будет прописан запрет на использование подобных решений.

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