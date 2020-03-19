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Квят: мне было удобно работать со всеми напарниками, но с Албоном иногда было веселее

Квят: мне было удобно работать со всеми напарниками, но с Албоном иногда было веселее
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Российский гонщик команды «Альфа Таури» Даниил Квят ответил на вопрос, с кем из напарников ему было проще работать.

«На самом деле трудно ответить, я действительно не знаю. Мне было удобно работать со всеми из них. Алекс Албон обладает чувством юмора, более похожим на моё. Иногда с ним было веселее. Но у меня очень похожая атмосфера со всеми моими товарищами по команде. Мы редко видимся по выходным, чтобы сказать вам правду, поэтому мы не очень много общаемся. У нас очень плотный график во время этапов Формулы -1», — приводит слова Даниила The Paddock.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в Ф-1 уже отменили Гран-при Австралии, а Гран-при Китая, Бахрейна и Вьетнама перенесли на неопределённую дату.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 8000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс.

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