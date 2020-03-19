Сироткин: я нахожусь в ожидании решения по своей судьбе

Бывший пилот Формулы-1 в составе команды «Уильямс» Сергей Сироткин прокомментировал то, как проходил период адаптации к новой жизни без гонок.

«Конечно, это было больно. Когда тебе 23 года и ты думаешь о том, что все твои сказочные мечты о Формуле-1 закончены, это причиняет боль, будем говорить прямо. С другой стороны, я понимаю, что именно эта боль двигает мною сейчас и делает мою жизнь продуктивной.

Сейчас я и не помню уже, когда у меня будильник стоял позже, чем на 7 утра. По будням у меня много дел плюс тренировки, по выходным я с 8 утра работаю в Академии. Так что это искреннее желание достичь чего-то и привнести частичку себя в автоспорт, хоть и не в форме пилотажа, мне сейчас это очень помогает и движет моими поступками.

На самом деле сейчас я нахожусь в ожидании решения по своей судьбе в наступающем сезоне. Скоро станет понятно, чем я смогу порадовать своих болельщиков», — приводит слова Сироткина «Дром».