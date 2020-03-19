Бинотто: мы начали переговоры с Феттелем о продлении контракта

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто сообщил, что итальянская команда начала переговоры с Себастьяном Феттелем о продлении контракта.
«Мы начали обсуждать новую сделку. Очень важно, чтобы мы занялись этим делом как можно скорее. Это не то, что мы оставим на конец сезона. И для него самого и для нас очень важно получить ясность в ближайшем будущем.
Себастьян в очень хорошей форме. Я думаю, он сосредоточен. Он знает, что ему нужно хорошо работать. Это ключевой момент в его карьере. Всё в его руках. Поэтому я думаю, что он очень мотивирован. Прошлый год был для него очень важен.
Выступление Леклера застало его врасплох. Это уже не тот случай, он знает, где ориентир, и он знает, что ему нужно делать, поэтому я думаю, что он очень хорошо подготовился к новому сезону", — приводит слова Бинотто официальный сайт Формулы-1.
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