Франц Тост рассказал о произошедшем в Австралии и о нынешней ситуации в «Альфа Таури»

Руководитель команды Формулы-1 «Альфа Таури» Франц Тост прокомментировал отмену Гран-при Австралии, рассказал о ситуации внутри команды, а также поделился впечатлениями о нынешнем положении в Италии, вызванном пандемией коронавируса.

«Никогда не было столько вопросов перед Гран-при, как в этом году перед Австралией. Чувствовалась неуверенность. Все задавались вопросами, всё ли нормально, все ли сотрудники команды здоровы. А если так, то мы хотели только одного — провести гонку.

Было проблематично вернуть команду в Европу. В Италии почти все рейсы в Болонью были отменены. Мы не могли напрямую лететь в Болонью. Большинство сотрудников отправились из Мельбурна в Ниццу через Дубай, откуда на автобусе доехали до Фаэнцы. Мне повезло воспользоваться рейсом из Дубая в Рим. Насколько знаю, это был последний рейс в страну.



Вся команда теперь в Италии. Сразу было понятно, что каждый сотрудник, который был в Австралии, после возвращения отправится на карантин, чтобы не рисковать здоровьем коллег на базе. К счастью, у нас в команде никто не заболел. Я сам сдал анализы, они должны быть готовы через два или три дня. Но я должен сказать, что мы с самого начала приняли жёсткие меры предосторожности. Они были введены с момента поездки на зимние тесты в Барселоне.



Ситуация в Италии необычная. За два с лишним часа дороги от Рима до Фаэнцы я увидел едва ли 20 автомобилей! Автобан был пустым», — заявил Тост в интервью Speedweek.