Квят обратился к болельщикам на фоне пандемии коронавируса

Российский гонщик команды «Альфа Таури» Даниил Квят в своём «инстаграме» обратился к своим болельщикам.
«Я надеюсь, что мы все сможем вернуться к тому, что мы любим, как можно скорее! Заботьтесь о своём здоровье и здоровье других людей в эти сложные времена и оставайтесь позитивными», — подписал Даниил фото в новости в своём «инстаграме».
Напомним, старт сезона в Формуле-1 был отложен в минувшие выходные буквально за два часа до старта первой свободной практики Гран-при Австралии. Причиной послужила пандемия коронавируса. Позже стало известно об отмене этапов в Бахрейне и Вьетнаме. Ещё раньше была перенесена гонка в Китае. Под угрозой срыва этапы в Нидерландах, Испании, Монако и Азербайджане.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 9000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс.
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