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«Рено» переводит сотрудников на удалённую работу перед временным закрытием баз

«Рено» переводит сотрудников на удалённую работу перед временным закрытием баз
Авто / Формула-1 0

Французская команда Формулы-1 «Рено» объявила, что переводит своих сотрудников на удалённый метод работы в связи с пандемией коронавируса. Все сотрудники до закрытия баз продолжат выполнять свои обязанности, просто теперь они будут осуществлять свою трудовую деятельность из дома.

«После мер, принятых французским правительством и реализованных с вечера понедельника во Франции, руководство „Рено“ приняло решение закрыть базу в Вири-Шатийоне с вечера пятницы 20 марта до воскресенья 5 апреля включительно.

Работа на дому постепенно внедряется в Энстоуне и станет обязательной для всех сотрудников с понедельника, 23 марта. Ввиду обострения ситуации в Европе и после обсуждений между командами Формулы-1 и ФИА было решено, что летняя пауза будет перенесена на весну с продлением на одну неделю. Именно в этом контексте в настоящее время мы планируем закрыть базу в Энстоуне с понедельника 30 марта до воскресенья 19 апреля включительно», — сообщает пресс-служба «Рено».

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