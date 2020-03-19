Гран-при Нидерландов, Испании и Монако отложены на неопределённый срок

Гран-при Нидерландов, Испании и Монако были отложены в связи с пандемией коронавируса, сообщает официальный сайт Формулы-1. Таким образом, сезон стартует в лучшем случае в Азербайджане.
Гран-при Нидерландов должен был пройти с 1 по 3 мая на трассе в Зандворте, этап в Испании был намечен на 8-10 мая, а Гран-при Монако должен был пройти с 21 по 24 мая.
«Формула-1, ФИА и три промоутера приняли это решение, чтобы обеспечить здоровье и безопасность путешествующего персонала, участников чемпионата и болельщиков, что остается нашей главной задачей», — гласит сообщение.
В настоящий момент все стороны изучают возможность переноса майских гонок на более поздние даты. Формула-1 и ФИА рассчитывает начать сезон после мая, однако продолжают следить за ситуацией с пандемией COVID-19.
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