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BBC: руководство Формулы-1 согласилось перенести переход на новый регламент на 2022 год

BBC: руководство Формулы-1 согласилось перенести переход на новый регламент на 2022 год
Авто / Формула-1 0

Руководство Формулы-1 вместе со всеми командами чемпионата мира согласилось отложить перемены в регламенте на 2022 год, сообщает BBC. Перспектива сокращённого календаря означает падение доходов для Формулы-1 и команд, что является основной причиной задержки изменений регламента. Идею с переносом нового регламента ранее поддерживали девять команд, а сегодня «добро» дала и «Феррари».

Таким образом, команды проведут сезоны 2020 и 2021 годов на болидах нынешнего регламента, что обеспечит существенную экономию средств в то время, когда все, вероятно, будут страдать от падения доходов.

Ранее сообщалось, что командам в 2021-м можно будет дорабатывать только аэродинамику, а развитие шасси, трансмиссии и подвески заморозят.

Напомним, в Формуле-1 уже отложили на неопределённый срок семь этапов чемпионата — в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании и Монако.

Гран-при Нидерландов, Испании и Монако отложены на неопределённый срок
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