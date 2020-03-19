Новый регламент Формулы-1 официально отложен, в 2021-м команды используют старые шасси

ФИА официально подтвердила, что вступление в силу нового технического регламента в Формуле-1 отложено до сезона-2022. Кроме того в 2021 году команды продолжат использовать шасси образца сезона-2020. Дополнительно будет обсуждена возможная «заморозка» некоторых других элементов автомобилей.
«После единодушного соглашения между ФИА, Формулой-1 и всеми командами, реализация технического регламента, который должен вступить в силу с сезона-2021, будет отложена до сезона 2022 года.
Все стороны обсудили текущую ситуацию в чемпионате 2020 года и то, как спорт будет реагировать на текущие проблемы, связанные с пандемией COVID-19. В связи с нестабильной финансовой ситуацией, возникшей в настоящее время, было решено, что команды будут использовать свои шасси 2020 года до 2021 года. Возможная заморозка работы над другими компонентами будет обсуждена в ближайшее время», — гласит заявление ФИА.
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