Новый регламент Формулы-1 официально отложен, в 2021-м команды используют старые шасси

ФИА официально подтвердила, что вступление в силу нового технического регламента в Формуле-1 отложено до сезона-2022. Кроме того в 2021 году команды продолжат использовать шасси образца сезона-2020. Дополнительно будет обсуждена возможная «заморозка» некоторых других элементов автомобилей.



«После единодушного соглашения между ФИА, Формулой-1 и всеми командами, реализация технического регламента, который должен вступить в силу с сезона-2021, будет отложена до сезона 2022 года.



Все стороны обсудили текущую ситуацию в чемпионате 2020 года и то, как спорт будет реагировать на текущие проблемы, связанные с пандемией COVID-19. В связи с нестабильной финансовой ситуацией, возникшей в настоящее время, было решено, что команды будут использовать свои шасси 2020 года до 2021 года. Возможная заморозка работы над другими компонентами будет обсуждена в ближайшее время», — гласит заявление ФИА.