Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

62-летний князь Монако Альбер II оказался заражён коронавирусом. Тест, который князь сдал в начале недели, показал положительный результат на COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба княжеского кабинета.



«Состояние его здоровья не вызывает опасений. За князем следят его лечащий врач и специалисты из медицинского центра прицессы Грейс», — гласит сообщение пресс-службы.



Напомним, ранее стало известно, что Гран-при Монако Формулы-1 перенесён на неопределённый срок. Помимо гонки в Монако, стало известно о переносе этапов в Нидерландах и Испании. Таким образом, сезон стартует в лучшем случае в Азербайджане.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 200 тыс. человек. Число погибших превысило 8000 человек. В России зарегистрировано уже более 190 заболевших.