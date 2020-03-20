Босс Формулы-1 прокомментировал меры, принятые в четверг на совещании

Генеральный директор Формулы-1 Чейз Кэри поделился решениями, которые были приняты вчера, 19 марта, на селекторном совещании совместно с ФИА и представителями всех 10 команд Ф-1.

«Формула-1 и ФИА теперь будут работать над окончательным составлением пересмотренного календаря на сезон-2020 и консультироваться с командами, но, как было согласовано на встрече, пересмотренный календарь не потребует их официального утверждения. Это даст нам необходимую гибкость, чтобы согласовать пересмотренные сроки с промоутерами Гран-при и быть готовыми начать гонки в нужный момент.

Кроме того, как объявила ФИА, на заседании было единогласно решено, что реализация технического регламента, который должен вступить в силу с сезона-2021, будет отложена до 2022 года.

В связи с создавшейся в настоящее время нестабильной финансовой ситуацией было решено, что в течение 2021 года команды будут использовать свои шасси 2020 года, а потенциальное замораживание дальнейших компонентов будет обсуждаться в надлежащее время", — приводит слова Кэри официальный сайт Формулы-1.