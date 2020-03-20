Доменикали считает, что календарь — главная проблема Ф-1 в настоящий момент

Бывший руководитель команды «Феррари» Стефано Доменикали, ныне являющийся генеральным директором концерна «Фольксваген—Ламборгини», ответил на вопрос о том, может ли он дать советы Маттиа Бинотто в вопросах управления итальянской командой, а также назвал ключевую проблему Формулы-1 в настоящий момент.

«Главной проблемой в Формуле-1 сейчас является ситуация с календарём. Руководству Ф-1 сейчас необходимо разработать календарь, в котором будет минимум 18 гонок. Это связано с тем, что многие команды зависят от суммы призовых и сокращение гонок может привести к серьёзным финансовым проблемам этих коллективов.

Советы для Маттиа? Он мне брат и друг, а друзья дают советы наедине. Несмотря на некоторые недавние разногласия, я убеждён, что в «Феррари» извлекли для себя важные уроки, поэтому не должно быть проблем для управления командой.

Вернусь ли я в „Феррари“? Эта команда всегда в моём сердце, но я чувствую ответственность перед всеми людьми, которые работают в „Ламборгини“», — приводит слова Доменикали Radio24.