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В Формуле-1 обсуждают вариант с проведением в 2020 году двух Гран-при за уик-энд

В Формуле-1 обсуждают вариант с проведением в 2020 году двух Гран-при за уик-энд
Авто / Формула-1 0

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал нынешнюю ситуацию с календарём в Формуле-1 и поделился некоторыми вариантами решения проблем, связанных с проведением гонок в сезоне-2020, которые обсуждаются в настоящий момент.

«Можно проводить двухдневные гоночные уик-энды без пятничных тренировок. И также есть разговоры, чтобы на некоторых трассах проводить двойные Гран-при», — приводит слова Марко Motorsport Total.

Напомним, из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.

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