Гран-при Нидерландов может быть отложен до 2021 года

Бывший гонщик Формулы-1 голландец Ян Ламмерс, ныне являющийся спортивным директором Гран-при Нидерландов, прокомментировал ситуацию с отменой гонки в Зандворте.
«Для нас в настоящее время существует только один приоритет – здоровье. Мы не можем думать о проведении этой гонки до тех пор, пока не будем готовы к этому в социальном, экономическом и спортивном плане. Об этом в обозримом будущем не может быть и речи.
Провести гонку в августе? Интересно, насколько это реально? И хочу ли я этого как поклонник вообще? Это означало бы, что мы должны успеть вывезти этот вирус из страны к июлю. Мы хотим, чтобы люди пришли на гоночный завод с хорошим чувством. Но действительно ли мы можем ожидать этого к августу? Правда заключается в том, что в Европе вирус держит нас под контролем, а не наоборот.
Мы не исключаем того, что гонка в Зандворте может быть перенесена на 2021 год. Это может произойти», — цитирует Ламмерса Speedweek.
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