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Тото Вольф обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса

Тото Вольф обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса
Авто / Формула-1 0

Руководитель команды «Мерседеса» Тото Вольф составил открытое письмо поклонникам Формулы-1, в котором он просит их оставаться позитивными в трудные времена, с которыми в настоящий момент сталкиваются Ф-1 и весь остальной мир.

«Пожалуйста, оставайтесь в безопасности, следуйте советам экспертов, соблюдайте дистанцию и продолжайте мыть руки», — написал заключительные слова Тото в своём письме, опубиклованном в «твиттере» команды „Мерседес“.

Напомним, из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.

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