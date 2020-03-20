Квят, Гасли, гонщики «Хааса» и «Рейсинг Пойнт» не выступят в виртуальной гонке в Бахрейне

Глава отдела киберспорта Ф-1 Джулиан Тан прокомментировал ситуацию вокруг виртуальной гонки в Бахрейне, которая состоится 22 марта и начнётся в 23:00 мск.
«Каждый гонщик Формулы-1 приглашён, но сейчас трудно сказать, сколько из них присоединится к нам. Это виртуальные гонки, и, очевидно, мы хотим, чтобы в них участвовало как можно больше боевых пилотов Ф-1.
Мы всё ещё ведём диалог с командами. Надеемся, что можем получить больше боевых пилотов на стартовой решётке в воскресенье. В случае необходимости мы готовы обратиться также к другим молодым звёздам автоспорта», — цитирует Тана FaceFans.
Вскоре после заявления Тана стало известно, что в виртуальной гонке в Бахрейне уже точно не примут участия напарники по «Альфа Таури» Даниил Квят и Пьер Гасли, пилоты «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес и Лэнс Стролл, а также гонщики «Хааса» Кевин Магнуссен и Ромен Грожан.
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