Экс-пилот Ф-1 Лехто: Алонсо топтался по «Хонде», команды боятся его

Бывший гонщик Формулы-1 Джей Джей Лехто сомневается, что двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо когда-либо сможет вернуться в Ф-1. По его мнению, испанскому гонщику навредит его репутация и скандальное поведение в отношении «Хонды».

«Его неуважение к „Хонде“ было по-настоящему скандальным. Он топтался по ним. Очевидно, что это не могло остаться незамеченным другими производителями. Он талантливый гонщик, но, когда человек сжигает мосты, можно лишь представить, кто рискнёт вернуть его.

Команды боятся его нанимать, потому что не знают, что он позволит себе сказать. Ему будет трудно вернуться в Формулу-1. В серии есть куда более молодые, доступные по деньгам и управляемые гонщики", — приводит слова Лехто Marca.