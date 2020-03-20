Команды Формулы-1 помогут в борьбе с коронавирусом и займутся производством ИВЛ
Команды Формулы-1, базирующиеся в Великобритании, откликнулись на призыв правительства страны помочь в борьбе с коронавирусом. «Макларен», «Уильямс», «Рейсинг Пойнт», «Мерседес» и «Ред Булл» и их департаменты инженерных разработок займутся производством аппаратов искусственной вентиляции лёгких, сообщает официальный сайт чемпионата.
Команды также примут участие в разработке и производстве другой необходимой медицинской продукции.
Пандемия коронавируса оказала губительное влияние на Формулу-1. Старт сезона был отложен на неопределённый срок, минимум до июня. На текущий момент официально отложены Гран-при Австралии, Бахрейна, Китая, Вьетнама, Нидерландов и Испании. В Монако официально отказались от проведения этапа в 2020 году.
Читайте также
- 20 марта 2020
-
20:02
-
19:53
-
18:00
-
17:03
-
16:13
-
13:59
-
13:37
-
13:14
-
12:50
-
12:00
-
10:08
-
09:49
-
09:27
-
01:07
-
00:39
- 19 марта 2020
-
22:59
-
21:51
-
20:57
-
19:51
-
18:37
-
18:06
-
18:03
-
15:55
-
15:08
-
13:54
-
13:16
-
13:05
-
12:30
-
11:37
-
10:44
-
10:19
-
09:49
-
01:02
- 18 марта 2020
-
23:54
-
22:52
Партнерский контент