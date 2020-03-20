Команды Формулы-1 помогут в борьбе с коронавирусом и займутся производством ИВЛ

Команды Формулы-1, базирующиеся в Великобритании, откликнулись на призыв правительства страны помочь в борьбе с коронавирусом. «Макларен», «Уильямс», «Рейсинг Пойнт», «Мерседес» и «Ред Булл» и их департаменты инженерных разработок займутся производством аппаратов искусственной вентиляции лёгких, сообщает официальный сайт чемпионата.

Команды также примут участие в разработке и производстве другой необходимой медицинской продукции.

Пандемия коронавируса оказала губительное влияние на Формулу-1. Старт сезона был отложен на неопределённый срок, минимум до июня. На текущий момент официально отложены Гран-при Австралии, Бахрейна, Китая, Вьетнама, Нидерландов и Испании. В Монако официально отказались от проведения этапа в 2020 году.