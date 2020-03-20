Отказ от перехода на новый регламент в 2021 году негативно скажется на «Макларене»
Известный обозреватель Лоренс Баретто считает, что перенос внедрения нового технического регламента на 2022 год окажет негативное влияние на команду «Макларен». Уже в 2021 году британская конюшня перейдёт на работу с силовыми установками «Мерседеса». Эксперт предполагает, что шасси старого образца было заточено под архитектуру двигателя «Рено».
«У каждого двигателя очень разная архитектура. Так что достать из машины двигатель «Рено» и просто так поставить мотор «Мерседеса» не получится. Вероятно, заставить работать мотор «Мерседеса» со старым шасси будет непросто, и это обойдётся дорого», — приводит слова Баретто Nextgen-Auto.
Напомним, из-за пандемии коронавируса в Формуле-1 решили отложить внедрение нового регламента на 2022 год.
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