Сироткин рассказал, кто бы мог выиграть так и не состоявшийся Гран-при Австралии

Бывший пилот Формулы-1 Сергей Сироткин поделился мыслями о расстановке сил среди команд в 2020 году. По его словам, если бы этап в Австралии не был отменён из-за коронавируса, за победу в гонке боролись бы обе машины «Мерседеса», а также пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«За что мы любим Мельбурн и первый этап какого-либо чемпионата, так это за то, что на тестах не можем до конца предвидеть расстановку сил и расклад по командам становится более или менее понятным только во время первой квалификации и гонки.

Было бы интересно посмотреть на результаты Гран-при Австралии. Думаю, это были бы два «Мерседеса» и Макс Ферстаппен. Наверное, это наиболее вероятный сценарий, хотя в прошлом году было много сюрпризов. Не удивился бы, если «Феррари» поехала бы значительно лучше, чем на тестах", — приводит слова Сироткина Autosport.com.ru.