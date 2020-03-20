Латифи находится на самоизоляции в Канаде

Пилот «Уильямса» Николас Латифи после так и не стартовавшего Гран-при Австралии отправился на родину, в Канаду, где принял решение самоизолироваться на фоне пандемии коронавируса.

«Конечно, несколько недель назад и подумать не мог, что в это время буду находиться в Торонто, а не где-нибудь в Австралии или Мельбурне. Но коронавирус разрушил все планы. Позитив в том, что у меня есть возможность провести время с семьёй.

Как и многие представители Формулы-1, которые были в Австралии, я решил самоизолироваться. Все должны вносить лепту в борьбу с коронавирусом и его распространением. Моя семья также ушла на добровольный карантин", — приводит слова канадца Speedweek.

Напомним, сезон-2020 станет дебютным для Латифи в Формуле-1.