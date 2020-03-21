В «Макларене» не будут откладывать сделку с «Мерседесом» на 2022 год

Руководство «Макларена» не намерено откладывать сделку с «Мерседесом» на 2022 год, сообщает Formula Rapida. После переноса старта сезона как минимум на 2,5 месяца в руководстве Формулы-1 приняли решение отложить внедрение нового технического регламента с 2021 на 2022 год.

Ожидалось, что в Уокинге будут разрабатывать новое шасси под архитектуру двигателя «Мерседеса». Но, так как разработка совершенно нового шасси отложена на 2022 год, команде придётся адаптироваться к новым условиям и начинать сотрудничество с немецкими мотористами в невыгодной ситуации. Тем не менее, невзирая на это, «Макларен» не намерен откладывать начало совместной работы и не будет продлевать отношений с «Рено» в условиях форс-мажора.