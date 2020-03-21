Netflix выпустил фильм о пятикратном чемпионе мира Формулы-1 Фанхио
Популярный сервис Netflix провёл премьерный показ фильма о первом в истории пятикратном чемпионе мира Формулы-1, аргентинце Хуане Мануэле Фанхио, сообщает официальный сайт компании. Хронометраж фильма — 92 минуты.
Пилот провёл в Формуле-1 семь полных сезонов и за это время завоевал титул пять раз, дважды ему доставалось звание вице-чемпиона мира. Фанхио выступал в составе «Альфа Ромео», «Феррари», «Мазерати» и «Мерседеса».
Спортсмен принял старт в 51 гонке и при этом завоевал 24 победы, в общей сложности он поднимался на подиум 35 раз. Аргентинец завершил карьеру в возрасте 47 лет, а скончался в 84 года (1995).
За всю историю Формулы-1 лишь два пилота превзошли Фанхио по количеству титулов — Михаэль Шумахер (7) и Льиюс Хэмилтон (6).
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