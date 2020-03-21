Хэмилтон не стал сдавать тест на коронавирус после общения с заразившимся Идрисом Эльбой

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о состоянии здоровья после общения с Идрисом Эльбой и Софи Грегуар Трюдо, которые сдали положительный тест на коронавирус. Хэмилтон встречался с ними 4 марта на мероприятии в Лондоне.
«Ребята, надеюсь, вы сохраняете позитивный настрой, и остаётесь занятыми и здоровыми. Были некоторые слухи о моём состоянии здоровья после того, как я побывал на мероприятии, где были два человека, позже сдавшие положительный тест на коронавирус.
Хочу, чтобы вы знали: у меня всё хорошо, чувствую себя здоровым и тренируюсь дважды в день. У меня нет симптомов, прошло уже 17 дней с тех пор, как я виделся с Софи и Идрисом. Связывался с Идрисом и был рад слышать, что он в порядке.
Поговорил со своим врачом, и мы дважды проверили, стоит ли мне сдавать тест. Правда в том, что их ограниченное количество, и есть люди, которым они нужны больше, чем мне, особенно учитывая, что у меня нет никаких симптомов.
На прошлой неделе я держался в изоляции, так как тренировка в Австралии была отменена. Самое важное, что сейчас может сделать каждый, — оставаться в позитивном настрое, дистанцироваться, самоизолироваться, если необходимо, и регулярно мыть руки водой с мылом на протяжении не менее 20 секунд. Спасибо за сообщения. Берегите себя», — написал Хэмилтон в «Твиттере».
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