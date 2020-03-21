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Ферстаппен: я никогда не играл в F1 2019, поэтому отказался от участия в виртуальной гонке

Ферстаппен: я никогда не играл в F1 2019, поэтому отказался от участия в виртуальной гонке
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен объяснил, почему он не примет участия в виртуальном Гран-при Бахрейна, который пройдёт на платформе F1 2019.

«Я не поеду. Я никогда не играл в эту игру. Мне потребуются дни, чтобы во всём разобраться. Сейчас я не хочу этим заниматься. Я занят другими играми и мне тяжело переключаться между ними. Кроме того, я участвую в гонках только чтобы побеждать. Я не хочу плестись позади.

В виртуальных гонках важна практика. Важно понимать настройки и прочее. Мой напарник по симрейсингу Руди ван Бурен в этом хорош, его навыки нам сильно помогают», — приводит слова Ферстаппена Ziggo Sport.

Напомним, в ближайшие выходные пройдут сразу три виртуальные гонки. Ферстаппен будет выступать в гонке звёзд на симуляторе iRacing.

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