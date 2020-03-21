Бергер: если бы Сенна не погиб, то стал бы восьмикратным чемпионом

Бывший гонщик Формулы-1 Герхард Бергер поделился мыслями о том, что могло бы случиться, если бы Айртон Сенна не погиб.



«Иногда я думаю о том, что могло бы случиться, если бы Сенна не погиб. Всё это просто предположения, но всё же. Я думаю, что в Монако Айртон снова бы жаловался на аэродинамику „Уильямса“. Однако он бы сказал себе, что нужно перетерпеть одну гонку, потому что Эдриан Ньюи нашёл бы решение проблемы. Затем был бы этап в Испании, после чего всё пришло бы в норму. Думаю, Айртон всё равно выиграл бы в Монако, потому что там он всегда был хорош. И с этапа в Барселоне он бы вышел вперёд и начал отрываться.



Думаю, что эра Сенны, Ньюи и „Уильямса“ могла бы навредить Формуле-1. Сенна бы выигрывал каждую гонку. Болид был намного быстрее конкурентов, а пилотом был бы Сенна. Нет сомнений, что Сенна стал бы чемпионом в 1994 году. Думаю, в итоге Сенна стал бы семикратным или восьмикратным, а Шумахер не установил бы рекорды. У Михаэля не было бы шансов. Это была бы история Сенны», — приводит слова Бергера Kicker.