Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

«Ред Булл» огласил состав на виртуальный Гран-при Бахрейна

«Ред Булл» огласил состав на виртуальный Гран-при Бахрейна
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба команды Формулы-1 «Ред Булл» опубликовала имена пилотов, которые выступят на виртуальном Гран-при Бахрейна. Боевые гонщики австрийской команды Макс Ферстаппен и Александер Албон не будут принимать в ней участие.

Шанс получат британский велосипедист, 11-кратный чемпион мира, обладатель шести золотых Олимпийских медалей сэр Кристофер Хой и австриец Филипп Энг, известный по выступлениям в DTM.

Хою также не чужды гонки за рулём автомобилей, после завершения карьеры в велоспорте он добивался успехов в гонках на выносливость, так, в 2015 году он выиграл серию European Le Mans.

Напомним, ранее стало известно, что в виртуальной гонке в Бахрейне в составе «Феррари» выступит пилот программы SMP Racing и гоночной Академии «Феррари» Роберт Шварцман.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020