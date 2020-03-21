«Ред Булл» огласил состав на виртуальный Гран-при Бахрейна

Пресс-служба команды Формулы-1 «Ред Булл» опубликовала имена пилотов, которые выступят на виртуальном Гран-при Бахрейна. Боевые гонщики австрийской команды Макс Ферстаппен и Александер Албон не будут принимать в ней участие.

Шанс получат британский велосипедист, 11-кратный чемпион мира, обладатель шести золотых Олимпийских медалей сэр Кристофер Хой и австриец Филипп Энг, известный по выступлениям в DTM.

Хою также не чужды гонки за рулём автомобилей, после завершения карьеры в велоспорте он добивался успехов в гонках на выносливость, так, в 2015 году он выиграл серию European Le Mans.

Напомним, ранее стало известно, что в виртуальной гонке в Бахрейне в составе «Феррари» выступит пилот программы SMP Racing и гоночной Академии «Феррари» Роберт Шварцман.