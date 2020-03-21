Новая команда «Пантера» по-прежнему планирует дебют в Формуле-1 в ближайшем будущем

Руководство команды «Пантера», которое ранее декларировало намерение стать участником чемпионата Формулы-1 в 2021 году, заявило, что не отказывается от планов, невзирая на пандемию коронавируса и перенос старта нынешнего сезона.

«Нашей целью остаётся дебют в Формуле-1 в 2021 году. Даже сейчас наш проект двигается вперёд, но делать какие-либо конкретные заявления ещё рано. Мы по-прежнему ведём переговоры со всеми заинтересованными сторонами. Ведём предварительные переговоры и с потенциальными поставщиками силовых установок, но никаких подписанных договорённостей нет.

Что касается дебюта, временные рамки определить пока сложно, все варианты изучаются", — приводит Nextgen-Auto слова одного из основателей команды, Бенджамина Дюрана.