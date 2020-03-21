Новая команда «Пантера» по-прежнему планирует дебют в Формуле-1 в ближайшем будущем
Руководство команды «Пантера», которое ранее декларировало намерение стать участником чемпионата Формулы-1 в 2021 году, заявило, что не отказывается от планов, невзирая на пандемию коронавируса и перенос старта нынешнего сезона.
«Нашей целью остаётся дебют в Формуле-1 в 2021 году. Даже сейчас наш проект двигается вперёд, но делать какие-либо конкретные заявления ещё рано. Мы по-прежнему ведём переговоры со всеми заинтересованными сторонами. Ведём предварительные переговоры и с потенциальными поставщиками силовых установок, но никаких подписанных договорённостей нет.
Что касается дебюта, временные рамки определить пока сложно, все варианты изучаются", — приводит Nextgen-Auto слова одного из основателей команды, Бенджамина Дюрана.
Читайте также
- 21 марта 2020
-
19:36
-
18:24
-
16:58
-
15:52
-
14:54
-
13:06
-
11:59
-
10:58
-
09:54
-
00:51
-
00:36
- 20 марта 2020
-
23:59
-
22:27
-
21:26
-
20:02
-
19:53
-
18:00
-
17:03
-
16:13
-
13:59
-
13:37
-
13:14
-
12:50
-
12:00
-
10:08
-
09:49
-
09:27
-
01:07
-
00:39
- 19 марта 2020
-
22:59
-
21:51
-
20:57
-
19:51
-
18:37
-
18:06
Партнерский контент