Директор «Сильверстоуна» не исключил переноса июльского Гран-при Формулы-1

Руководство автодрома «Сильверстоун» пристально следит за развитием ситуации вокруг пандемии коронавируса. Так, управляющий директор трассы Стюарт Прингл поспешил заверить болельщиков Формулы-1, что вместе с Ф-1 и ФИА сделает всё возможное, для проведения этапа чемпионата мира в срок. При этом Прингл подчеркнул, что не исключает переноса Гран-при.
«Хотел бы заверить болельщиков, что если мы будем вынуждены отменить этап, все те, кто забронировал билеты, получат возможность вернуть средства. Мы будем продолжать информировать вас о ситуации. Благодарим за поддержку и терпение в столь сложные времена. Надеюсь, что вы и члены вашей семьи в безопасности», — говорится в заявлении Прингла на официальном сайте автодрома.
Гран-при Великобритании Формулы-1 должен пройти с 17 по 19 июля.
- 21 марта 2020
-
21:53
-
20:58
-
19:36
-
18:24
-
16:58
-
15:52
-
14:54
-
13:06
-
11:59
-
10:58
-
09:54
-
00:51
-
00:36
- 20 марта 2020
-
23:59
-
22:27
-
21:26
-
20:02
-
19:53
-
18:00
-
17:03
-
16:13
-
13:59
-
13:37
-
13:14
-
12:50
-
12:00
-
10:08
-
09:49
-
09:27
-
01:07
-
00:39
- 19 марта 2020
-
22:59
-
21:51
-
20:57
-
19:51