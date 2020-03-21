Директор «Сильверстоуна» не исключил переноса июльского Гран-при Формулы-1

Руководство автодрома «Сильверстоун» пристально следит за развитием ситуации вокруг пандемии коронавируса. Так, управляющий директор трассы Стюарт Прингл поспешил заверить болельщиков Формулы-1, что вместе с Ф-1 и ФИА сделает всё возможное, для проведения этапа чемпионата мира в срок. При этом Прингл подчеркнул, что не исключает переноса Гран-при.

«Хотел бы заверить болельщиков, что если мы будем вынуждены отменить этап, все те, кто забронировал билеты, получат возможность вернуть средства. Мы будем продолжать информировать вас о ситуации. Благодарим за поддержку и терпение в столь сложные времена. Надеюсь, что вы и члены вашей семьи в безопасности», — говорится в заявлении Прингла на официальном сайте автодрома.

Гран-при Великобритании Формулы-1 должен пройти с 17 по 19 июля.