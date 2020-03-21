Вассёр: не уверен, что после пандемии коронавируса в мире найдётся место автоспорту

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр поделился своими мыслями о пандемии коронавируса. Функционер настроен пессимистично и не уверен, что автоспорт устоит после масштабного мирового кризиса.
«Я работаю в этом бизнесе более тридцати лет. Мне приходилось сталкиваться с последствиями войны в Персидском заливе, атаками 11 сентября, эпидемией SARS в 2003 году, мировым экономическим кризисом 2007–2008 годов. Но коронавирус оказывает влияние и имеет последствия в США, Китае и Европе, причём во всех сферах жизни.
Более тяжёлый кризис был лишь после Второй мировой войны. Грядущие времена будут очень непростыми. Мир разделится на то, что было до коронавируса, и на то, что будет после. И я не уверен, что после пандемии в мире найдётся место автоспорту», — приводит слова Вассёра Auto Hebdo.
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