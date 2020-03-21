Прост — о соперничестве с Сенной: вряд ли такое возможно в современной Формуле-1

Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 Ален Прост поделился мыслями о своём знаменитом соперничестве с легендарным пилотом, трёхкратным чемпионом мира Айртоном Сенной, которому сегодня, 21 марта, исполнилось бы 60 лет. По словам француза, в современной Формуле-1 невозможно повторить подобную дуэль.
«Не знаю, можно ли повторить такое противостояние в нынешней Формуле-1. Сейчас другие времена, гонки стали более изощрёнными, меняется окружение и отношения. Даже представители СМИ поменяли своё отношение. Кроме того, необходимо учитывать харизму и стиль пилотов.
Наши отношения изменились после того, как я завершил карьеру. У него уже не было прежней мотивации. Такое ощущение, что с моим уходом он потерял цель. Мы с ним даже стали друзьями. Он больше не был тем Сенной, который бросал мне вызов на трассе. Он звонил мне несколько раз в неделю и советовался со мной», — приводит слова Проста Grandprix247.
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