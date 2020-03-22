Ферстаппен не выступил в виртуальной гонке The Race, победу завоевал сим-рейсер
21 марта под эгидой издания The Race прошла виртуальная гонка с участием ряда профессиональных пилотов. Предполагалось, что за победу поборется и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, однако позже нидерландец отказался от выступления.
The Race All-Star Esports Battle проводилась на виртуальном автодроме в Индианаполисе, дистанция гонки составила 20 кругов. Её победителем стал сим-рейсер Руди ван Бурен, второе место у Кевина Сигги, а тройку лучших замкнул Нуно Пинто. Лучший результат среди профессиональных гонщиков показал пилот DTM Даниэль Хункаделья, ставший пятым.
22 марта Формула-1 организует виртуальный Гран-при Бахрейна. В ней примет участие пилот гоночной Академии «Феррари» Роберт Шварцман, который будет защищать цвета итальянской команды.
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