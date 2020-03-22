Бинотто посетовал, что карантин в Италии мешает развитию болида «Феррари»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто подчеркнул, что во время пандемии коронавируса приоритетом команды является здоровье сотрудников. Вместе с тем функционер отметил, что карантин в Италии мешает развитию болида.
«Здоровье сотрудников — наш приоритет. Выражаем солидарность с народом всей нашей страны. Что касается введённых ограничений, призванных снизить риск распространения пандемии, они влияют на возможность развития болида. Теперь все в ожидании. До закрытия базы мы пытались разработать программу с учётом гипотетических изменений в календаре, но теперь нам придётся оценивать влияние пандемии коронавируса, и от этого будет зависеть возобновление нашей работы.
Только получив более ясную картину, поймём, какой болид у нас получится привезти на первый Гран-при сезона", — приводит слова Бинотто официальный сайт Формулы-1.
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