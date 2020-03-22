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Боттас — об однолетнем контракте: снова буду ходить по лезвию ножа

Боттас — об однолетнем контракте: снова буду ходить по лезвию ножа
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас признался, что не чувствует себя комфортно из-за однолетнего контракта с командой.

«Честно говоря, думаю, что чувствовал бы себя лучше, если бы мой контракт был долгосрочным. У меня всегда были однолетние контракты с „Мерседесом“, но с каждым годом это становится всё сложнее. В такой ситуации всегда понимаешь, что в какой-то момент снова будешь ходить по лезвию ножа. Знаю, что команда уверена во мне, но также знаю, как устроен этот мир и как работает наш бизнес. В будущем мне бы хотелось получить контракт более чем на один год», — приводит слова финского пилота Motorsport Magazin.

Нынешний сезон станет для Боттаса четвёртым в составе «Мерседеса». В минувшем году Валттери впервые в карьере стал вице-чемпионом мира.

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