Боттас — об однолетнем контракте: снова буду ходить по лезвию ножа

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас признался, что не чувствует себя комфортно из-за однолетнего контракта с командой.
«Честно говоря, думаю, что чувствовал бы себя лучше, если бы мой контракт был долгосрочным. У меня всегда были однолетние контракты с „Мерседесом“, но с каждым годом это становится всё сложнее. В такой ситуации всегда понимаешь, что в какой-то момент снова будешь ходить по лезвию ножа. Знаю, что команда уверена во мне, но также знаю, как устроен этот мир и как работает наш бизнес. В будущем мне бы хотелось получить контракт более чем на один год», — приводит слова финского пилота Motorsport Magazin.
Нынешний сезон станет для Боттаса четвёртым в составе «Мерседеса». В минувшем году Валттери впервые в карьере стал вице-чемпионом мира.
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