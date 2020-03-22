Норрис: в какой-то момент отношения с Сайнсом станут напряжёнными

Пилот «Макларена» Ландо Норрис понимает, что отношения с напарником по команде Карлосом Сайнсом не всегда будут безоблачными. По словам британца, в какой-то момент они перейдут в напряжённую фазу.
«У нас в „Макларене“ нет командных приказов, но мы прекрасно понимаем друг друга и действуем с учётом интересов нас обоих. Кроме того, мы работаем на благо команды. Без принципа взаимоуважения мы бы не достигли четвёртого места в Кубке конструкторов в 2019 году. Многие из сильных результатов Карлоса были добыты им не без моей помощи, точно так и я не достиг бы того, что удалось без Сайнса. Так что мы хорошо работаем.
Знаю, что в какой-то момент наши отношения станут напряжёнными и в будущем появится больше неопределённости", — приводит слова Норриса AS.
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