Китайский пилот и британский гольфист выступят за «Рено» на виртуальном ГП Бахрейна

Сегодня, 22 марта, Формула-1 проведёт виртуальный Гран-при Бахрейна, в котором примут участие профессиональные пилоты и сим-рейсеры. Команда «Рено» также представила состав на гонку, и он оказался достаточно необычным. За французскую команду не выступят боевые пилоты Ф-1 в лице Даниэля Риккардо и Эстебана Окона.

Цвета «Рено» будет защищать член гоночной академии команды Чжоу Гуаньюй и 44-летний английский гольфист Айан Поултер, сообщает пресс-служба команды.

Напомним, боссы Формулы-1 решили провести несколько виртуальных гонок, и они будут организованы в дни Гран-при, перенесённых из-за пандемии коронавируса. При этом результаты не отразятся на общем зачёте пилотов и команд.



В виртуальной гонке в Бахрейне выступит пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман, он будет защищать цвета «Феррари».