Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Леклер: у меня есть инстинкт убийцы, не хочу быть вторым

Леклер: у меня есть инстинкт убийцы, не хочу быть вторым
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Шарль Леклер дал понять, что в будущем намерен бороться за победы и титул чемпиона мира. По словам монегаска, его не устраивает роль второй скрипки.

«Обладаю инстинктом убийцы. Как только оказываюсь в болиде, пытаюсь бороться за первое место. Мне плевать на другой результат. Не хочу быть вторым, третьим, четвёртым или пятым. Думаю, в этом моя сила.

В то же время такой настрой иногда подводит. Часть ошибок в 2019 году стала следствием такой психологии. К примеру, когда мог просто бороться за очки, я пытался выложиться на максимум. Но я такой какой есть. Как бы то ни было, продолжаю учиться. Уверен, с опытом устраню болезненные ошибки», — приводит слова Леклера Motorsport-Magazine.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020