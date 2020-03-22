Леклер: у меня есть инстинкт убийцы, не хочу быть вторым

Пилот «Феррари» Шарль Леклер дал понять, что в будущем намерен бороться за победы и титул чемпиона мира. По словам монегаска, его не устраивает роль второй скрипки.

«Обладаю инстинктом убийцы. Как только оказываюсь в болиде, пытаюсь бороться за первое место. Мне плевать на другой результат. Не хочу быть вторым, третьим, четвёртым или пятым. Думаю, в этом моя сила.

В то же время такой настрой иногда подводит. Часть ошибок в 2019 году стала следствием такой психологии. К примеру, когда мог просто бороться за очки, я пытался выложиться на максимум. Но я такой какой есть. Как бы то ни было, продолжаю учиться. Уверен, с опытом устраню болезненные ошибки», — приводит слова Леклера Motorsport-Magazine.