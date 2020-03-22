Вандорн и Гутьеррес выступят за «Мерседес» на виртуальном Гран-при Бахрейна

Сегодня, 22 марта, Формула-1 проведёт виртуальный Гран-при Бахрейна. В гонке примут участие как профессиональные пилоты, так и сим-рейсеры с любителями. Команда «Мерседес» выставит на этап профессиональных гонщиков, бывших пилотов Формулы-1 и своих резервистов — Стоффеля Вандорна и Эстебана Гутьерреса, сообщает пресс-служба немецкой конюшни в «Твиттере».

Напомним, боссы Формулы-1 решили провести несколько виртуальных гонок, и они будут организованы в дни Гран-при, перенесённых из-за пандемии коронавируса. При этом результаты не отразятся на общем зачёте пилотов и команд.



В виртуальной гонке Гран-при Бахрейна выступит пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман, он будет защищать цвета «Феррари».