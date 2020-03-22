Сайнс: невозможно сказать, когда начнётся сезон

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс признал, что назвать ориентировочную дату старта сезона Формулы-1 не представляется воможным.

«Невозможно сказать, когда начнётся сезон. Вряд ли сейчас кто-то ответит на этот вопрос. Как бы то ни было, надеюсь, чемпионат начнётся в скором времени. Надеюсь, всё это закончится и мы вернёмся к привычному образу жизни. Но ситуация очень странная.

Что касается меня, отлично себя чувствую. В последние дни пребывал в режиме самоизоляции. Но у меня прекрасное самочувствие. Тренируюсь даже больше обычного, так как теперь появилось очень много свободного времени", — приводит слова Сайнса RaceFans.

Напомним, старт сезона Формулы-1 был отложен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.