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Грожан решил поучиться сим-рейсингу

Грожан решил поучиться сим-рейсингу
Авто / Формула-1 0

Французский пилот команды Формулы-1 «Хаас» Ромен Грожан сообщил, что он начинает учиться гонкам на симуляторах.

«Лучше поздно, чем никогда. Присоединяюсь к моим друзьям в гонках на симуляторах. На данный момент у меня плохой уровень (если не худший). Моё оправдание — развлекаю троих детей дома», — написал Ромен Грожан в своём «инстаграме».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Ромена Грожана.

Напомним, боссы Формулы-1 решили провести несколько виртуальных гонок, и они будут организованы в дни Гран-при, перенесённых из-за пандемии коронавируса. При этом результаты не отразятся на общем зачёте пилотов и команд.

Кроме того, компания Veloce Esports проведёт 22 марта гонку под названием «Не… Гран-при Бахрейна».

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