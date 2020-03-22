Организаторы Гран-при Азербайджана хотят отказаться от гонки в 2020 году

В Азербайджане намерены отказаться от проведения гонки Формулы-1 в 2020 году, сообщает итальянский Motorsport. По информации источника, на видеоконференции с руководством Формулы-1, ФИА, команд и промоутеров этапов организаторы Гран-при Азербайджана сообщили, что не хотят проводить гонку в сложившихся условиях. Возведение временных конструкций в Баку, которое должно перейти в активную фазу в апреле, связано с большими финансовыми затратами.
Таким образом, организаторы этапа боятся невосполнимых расходов и опасаются распространения коронавируса среди зрителей, так что намереваются отказаться от проведения Гран-при.
Ранее Формуле-1 пришлось отменить два этапа и перенести ещё пять Гран-при. Гонка в Азербайджане, как предполагалось, должна была открывать сезон.
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