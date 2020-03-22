Бывший спортивный директор «Манора» создал изображение Сенны на печатной машинке
Бывший спортивный директор «Манора» Грэм Лоудон сделал изображение трёхкратного чемпиона мира легендарного гонщика Айртона Сенны. Вчера, 21 марта, Сенне исполнилось бы 60 лет.
«Я остаюсь занятым. Нашёл старую машинку. Я не собирался печатать письмо, вместо этого я напечатал такое изображение Айртона Сенны. Лента была немного грязной, так что для затенения потребуется некоторое время, но я не отступлю. Надеюсь, вам это понравится», — написал Лоудон в своём «твиттере».
Посмотреть фото можно в «твиттере» Грэма Лоудона.
Напомним, Айртон Сенна погиб 1 мая 1994 года на гонке Гран-при Сан-Марино. За свою карьеру он выиграл 41 гонку и завоевал 65 поул-позиций. Он становился чемпионом мира в 1988, 1990 и 1991 годах.
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