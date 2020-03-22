Турецкий симрейсер выиграл «Не Гран-при Бахрейна», Норрис финишировал седьмым

Турецкий симрейсер Джем Болукбаси одержал победу в «Не Гран-при Бахрейна», организованном компанией Veloce ESports. Всего прошло две гонки, во второй пилоты стартовали с реверсивной решётки.



Второе место по итогам второй гонки досталось Джеймсу Болдуину, прорвавшемуся с 18-й позиции, а третье — Дэни Березнаю, стартовавшему во второй гонке последним.



Лучшим из реальных пилотов во второй гонке стал Ландо Норрис, финишировавший седьмым.



Not The… Bahrain GP. Первая гонка



1. Дэни Березнай («Альфа Ромео») — 14 кругов

2. Ярно Опмир («Рено»)

3. Джеймс Болдуин («Альфа Ромео»)

4. Джем Болукбаси («Торо Россо»)

5. Николас Латифи («Уильямс»)

6. Бэн «TIAMETMARDUK» Дэли («Ред Булл»)

7. Стоффель Вандорн («Мерседес»)

8. Джимми Броадбент («Феррари»)

9. Джеймс «LIMITLESS» Доэрти («Рейсинг Пойнт»)

10. Ландо Норрис («Макларен»)

11. Эстебан Гуттьерес («Мерседес»)

12. Феликс фон дер Ладен («Хаас»)

13. Тибо Куртуа («Рейсинг Пойнт»)

14. Pietsmiet («Хаас»)

15. Луи Делетраз («Ред Булл»)

16. Нико Хюлькенберг («Уильямс»)

17. Аарав «AARAVA» Амин («Торо Россо»)

18. Ян Пультье («Рено»)

19. Стив «SUPERGT» Браун («Феррари»)

Уилл «WILLNE» Ленни («Макларен») — не стартовал.



Not The… Bahrain GP. Вторая гонка (реверсивная решётка)



1. Джем Болукбаси («Торо Россо») — 14 кругов

2. Джеймс Болдуин («Альфа Ромео»)

3. Дэни Березнай («Альфа Ромео»)

4. Ярно Опмир («Рено»)

5. Стив «SUPERGT» Браун («Феррари»)

6. Джеймс «LIMITLESS» Доэрти («Рейсинг Пойнт»)

7. Ландо Норрис («Макларен»)

8. Джимми Броадбент («Феррари»)

9. Эстебан Гуттьерес («Мерседес»)

10. Николас Латифи («Уильямс»)

11. Аарав «AARAVA» Амин («Торо Россо»)

12. Тибо Куртуа («Рейсинг Пойнт»)

13. Нико Хюлькенберг («Уильямс»)

14. Луи Делетраз («Ред Булл»)

15. Бэн «TIAMETMARDUK» Дэли («Ред Булл»)

16. Pietsmiet («Хаас»)

17. Уилл «WILLNE» Ленни («Макларен»)

18. Феликс фон дер Ладен («Хаас»)

19. Стоффель Вандорн («Мерседес»)

20. Ян Пультье («Рено»).