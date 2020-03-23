Шварцман объяснил причины схода на виртуальном Гран-при Бахрейна

Российский гонщик академии «Феррари» Роберт Шварцман объяснил свой сход на виртуальном Гран-при Бахрейна. У Шварцмана сломалось рулевое колесо, из-за чего он не мог управлять вирутальным болидом.



«Многие, кто смотрел гонку, спрашивали, что случилось, я шёл седьмым и боролся за шестое место. Я показал лучший круг, но мой руль сломался. Я не мог переключать передачи и остановить машину. Простите, кто смотрел гонку, но я не мог ничего сделать. Такое случается, это техника», — рассказал Роберт Шварцман в своих «сториз».



Виртуальный Гран-при Бахрейна. Гонка.



1. Чжоу Гуаньюй («Рено»)

2. Стоффель Вандорн («Мерседес»)

3. Филипп Энг («Ред Булл»)

4. Джимми Бродбент («Рейсинг Пойнт»)

5. Ландо Норрис («Макларен»)

6. Николас Латифи («Уильямс»)

7. Лука Сальвадори («Альфа Таури»)

8. Пол «Redeye» Чалонер («Хаас»)

9. Дино Беганович («Феррари»)

10. Эстебан Гутьеррес («Мерседес»)

11. Нико Хюлькенберг («Рейсинг Пойнт»)

12. Мэтт «Sadokist» Триветт («Альфа Таури»)

13. Джонни Херберт («Альфа Ромео»)

14. Николас Хэмилтон («Макларен»)

15. Ян Пультье («Рено»)

16. Сэр Кристофер Хой («Ред Булл»)

17. Лиам Пейн («Уильямс»)

18. Аамир «Cyanide» Такер («Альфа Ромео») — сход

19. Роберт Шварцман («Феррари») — сход

Энтони Дэвидсон («Хаас») — не стартовал.