На «Сочи Автодроме» состоялся финал Sochi Drift Challenge

21 и 22 марта на российской трассе Формулы-1 прошло решающее сражение за звание победителя зимних соревнований по дрифту Sochi Drift Challenge.



Всего в заключительном четвёртом этапе Sochi Drift Challenge выступили 22 гонщика из девяти городов. Заезды проходили во втором повороте трассы Формулы-1. Победу на финальном этапе по итогам двух дней соревнований одержал Сергей Кабаргин из Санкт-Петербурга на Flanker F. Второе место занял сочинец Роман Тиводар на Nissan Silvia S13, а третье — ещё один представитель Сочи Дмитрий Харченко на Nissan Silvia S15. Болельщики могли следить за соревнованиями благодаря онлайн-трансляции.



В общем зачёте перед заключительным стартом было сразу восемь претендентов на чемпионский титул. По итогам четырех этапов победу чемпионом Sochi Drift Challenge стал Сергей Кабаргин. Роман Тиводар расположился в итоговой таблице на второй строчке, а москвич Степан Азаров на третьей.



«Мне кажется, эта тусовка дрифтеров будет и дальше расти, потому что в Сочи созданы уникальные условия. Считаю, что эпицентр зимнего дрифта будет потихоньку переходить именно на «Сочи Автодром». Огромное спасибо организаторам. Радует, что нас пустили на трассу Формулы-1 даже тогда, когда уже нигде ничего нельзя, тут пока можно соревноваться. Здесь огромная тренировочная площадка — сколько хочешь, столько и тренируйся. Таких условий я никогда и нигде не видел», — приводит слова Кабаргина пресс-служба АНО «Росгонки».