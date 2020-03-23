Аварии и прорыв Херберта с 16-го места на 1-е — видео старта виртуального Гран-при

Старт первого виртуального Гран-при Формулы-1 выдался весьма сумбурным. Произошло несколько аварий, и многие фавориты потеряли позиции, а Джонни Херберт, стартовавший 16-м, вышел в лидеры. Правда, он срезал поворот.

Видео старта доступно на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме».

В итоге победу в виртуальном Гран-при Бахрейна одержал пилот академии «Рено» Чжоу Гуаньюй. Вторым стал Стоффель Вандорн на «Мерседесе», третьим – победитель квалификации Филипп Энг на «Ред Булл». Россиянин Роберт Шварцман финишировать не смог.

Виртуальная гонка должна была составить 50% дистанции обычного Гран-при Формулы-1, но из-за технических проблем она была сокращена до 25% и длилась всего 14 кругов.



Следующий виртуальный Гран-при запланирован на период с 3 по 5 апреля, он должен состояться на трассе в Мельбурне.

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