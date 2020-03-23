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Норрис спросил, как стартовать с конца решётки. Ферстаппен предложил всех выбить

Норрис спросил, как стартовать с конца решётки. Ферстаппен предложил всех выбить
Авто / Формула-1 0

Перед стартом первого виртуального Гран-при Формулы-1 Ландо Норрис решил посоветоваться с коллегами по поводу того, как ему лучше стартовать с конца решётки. Одним из гонщиков, которым он позвонил, стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Ландо: Моя игра вылетела, поэтому я стартую с конца решётки.

Макс: О, какой сюрприз… какой сюрприз.

Ландо: Да, это хорошая игра.

Макс: Ты серьёзно?!

Ландо: Я стартую последним, и люди в моём чате хотят, чтобы я попросил у вас несколько советов относительно этого.

Макс: Ну, я бы выключил… компьютер. Я смотрел эти гонки раньше, там постоянно выплывают чёрные экраны. Всё в порядке. По крайней мере вы развлекаетесь со своими подписчиками.

Ландо: Точно. Это самое прекрасное.

Макс: Ты ведь в Бахрейне пилотируешь?

Ландо: Да.

Макс: Хорошо, тогда просто не тормози в первом повороте и постарайся всех выбить. Потом я бы проехал один в обратном направлении.

Ландо: Это всё, что мне нужно от тебя, Макс, спасибо!

Видео доступно на странице Ef unStuff в YouTube.

Победу в виртуальном Гран-при Бахрейна одержал пилот академии «Рено» Чжоу Гуаньюй. Вторым стал Стоффель Вандорн на «Мерседесе», третьим – победитель квалификации Филипп Энг на «Ред Булл». Россиянин Роберт Шварцман финишировать не смог.

Виртуальная гонка должна была составить 50% дистанции обычного Гран-при Формулы-1, но из-за технических проблем она была сокращена до 25% и длилась всего 14 кругов.

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